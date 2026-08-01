Ultim'ora Gutierrez-Bayer Leverkusen, è fatta: arrivato il rilancio ed anche l'ok del Napoli

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Calciomercato Napoli, le ultimissime sull'affare Gutierrez che lascerà Napoli per sbloccare il mercato

La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen è ormai in dirittura d'arrivo. Il club tedesco ha alzato la propria offerta fino a 30 milioni di euro, bonus inclusi, la cifra esatta richiesta dal Napoli per lasciar partire il terzino spagnolo, sbloccando di fatto una trattativa che si era arenata nelle scorse settimane.

Come si è chiusa la distanza economica

Il primo approccio del Bayer Leverkusen si era fermato a 25 milioni di euro, una proposta giudicata insufficiente dalla dirigenza azzurra e respinta senza esitazioni. Il club tedesco, deciso a portare a termine l'operazione, ha poi deciso di alzare sensibilmente la posta, arrivando - secondo Sky Sport - a toccare la soglia dei 30 milioni fissata da Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Una cifra che ha convinto il Napoli a dare il via libera definitivo alla partenza del giocatore. Restano ora da limare gli ultimi dettagli tecnici e burocratici tra i due club, ma le sensazioni intorno all'affare sono ormai positive: le parti coinvolte si dicono fiduciose di poter chiudere l'operazione a breve.

Un'occasione per il mercato in entrata

La cessione di Gutierrez non è soltanto una questione di bilancio, arrivato in azzurro dal Girona nell'estate 2025 per 18mln di euro, rappresenta per il Napoli anche un'importante plusvalenza e la sua partenza può diventare la chiave per sbloccare il mercato in entrata degli azzurri. Con le risorse economiche liberate dalla cessione, il club partenopeo avrà infatti margine per intervenire con maggiore decisione sul reparto difensivo, individuando un rinforzo per la retroguardia e, soprattutto, un vice Di Lorenzo, ruolo che negli scorsi mesi ha rappresentato una delle priorità. Un'operazione in uscita che, come spesso accade in casa Napoli, potrebbe innescare a stretto giro nuovi movimenti in entrata.