Juventus piomba su Badiashile! Gazzetta: "La strategia per soffiarlo al Napoli"

vedi letture

La Juventus cerca di anticipare il Napoli sul mercato. Badiashile interessa ad entrambi i club ma i bianconeri hanno una strategia per soffiarlo agli azzurri.

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Alessandro Buongiorno e uno dei nomi nella lista di Manna è quello del difensore del Chelsea Badiashile, ma si è fatta sotto anche la Juventus per il centrale difensivo dei Blues, vista la possibile partenza di Federico Gatti che piace proprio al club azzurro che è alla finestra per monitorare la situazione del difensore bianconero.

Il Piano della Juventus per Badiashile

Come riporta la Gazzetta, la Juventus spera di soffiare il difensore al Napoli grazie anche alla trattativa che il club bianconero potrebbe intavolare con il Chelsea per Conceição e il suo procuratore Jorge Mendes. Le due possibili trattative parallele potrebbero agevolare l'arrivo di Badiashile alla Juventus. Un perno della Juventus di Massimiliano Allegri è stato proprio Federico Gatti e ora che il giocatore è sul mercato la situazione è da monitorare in maniera importante, perché il mister livornese ha chiesto lui come rinforzo in difesa, in attesa del rientro di Buongiorno tra qualche mese.