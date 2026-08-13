Atalanta-Lang, la pista può scaldarsi negli ultimi giorni di mercato: il motivo
Non soltanto l'Ajax sulle tracce di Noa Lang. Anche l'Atalanta ha inserito l'esterno olandese nella propria lista per rinforzare il reparto offensivo e ha già effettuato un sondaggio con il Napoli. Lang, reduce dal prestito al Galatasaray, è tra i giocatori che possono lasciare gli azzurri in questa sessione, ma serviranno le condizioni giuste per arrivare alla separazione.
Atalanta-Lang, possibile accelerata nel finale di mercato
La Dea sarebbe orientata verso un prestito, formula alla quale il Napoli al momento non intende aprire. La situazione, però, potrebbe evolversi con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, fa sapere Sky Sport. Se Lang dovesse restare ancora senza una sistemazione e l'Atalanta confermasse il proprio interesse, le parti potrebbero tornare a confrontarsi cercando una soluzione differente. Una pista dunque oggi non ancora calda, ma che può accendersi negli ultimi giorni di mercato.
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