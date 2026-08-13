Vergara può essere protagonista con Allegri: il doppio ruolo è una scelta definitiva
Antonio Vergara si candida a essere una delle novità del Napoli di Massimiliano Allegri. Fresco di rinnovo contrattuale, il centrocampista ha sfruttato i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro per mettersi in mostra agli occhi del nuovo tecnico. Dopo essere stato utilizzato da Antonio Conte soprattutto come seconda punta ed esterno, Allegri sta lavorando con lui su una posizione differente.
Vergara mezzala: Allegri lo prova a destra e a sinistra
Come racconta il Corriere dello Sport, Vergara viene provato soprattutto da mezzala nel 4-3-3, ruolo inedito che sta imparando a interpretare con le proprie caratteristiche. Durante l'estate ha agito sia sulla sinistra, inizialmente anche al posto di Scott McTominay durante le sue vacanze post Mondiale, sia sul centrodestra. Nell'ultima amichevole è stato invece utilizzato prevalentemente a sinistra, avanzando ulteriormente la propria posizione dopo l'uscita di Alisson. Una nuova soluzione tattica che Allegri potrebbe riproporre durante la stagione.
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