Futuro a sorpresa per Lucca? La posizione del Napoli e l'eventuale sostituto

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Lorenzo Lucca si gioca la permanenza al Napoli dopo i gol segnati nel precampionato. Allegri continua a valutarlo. Su di lui c'è la Lazio.

E se alla fine Lorenzo Lucca restasse al Napoli? L'attaccante continua a essere in bilico, ma le ultime amichevoli hanno offerto segnali incoraggianti a Massimiliano Allegri. Dopo il gol realizzato contro l'Osasuna, ieri l'ex Udinese è stato protagonista nell'ultima amichevole estiva contro l'Aris Salonicco, entrando nella ripresa e firmando una doppietta. Il tecnico vuole continuare a valutarlo prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Lucca-Napoli: prima la decisione, poi Gabriel Jesus

Secondo il Corriere dello Sport, il destino di Lucca è legato anche alle prossime mosse del Napoli in attacco. Prima di avviare una vera trattativa con l'Arsenal per Gabriel Jesus, gli azzurri dovranno infatti decidere cosa fare con il centravanti italiano. La Lazio continua ad apprezzarlo e un trasferimento in prestito potrebbe rappresentare una soluzione. Allegri, però, non ha ancora emesso il verdetto: le ultime prestazioni possono aumentare le possibilità di permanenza.