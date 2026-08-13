Non solo Salah, il Trabzonspor vicino a chiudere un altro colpaccio: è un ex obiettivo azzurro
Nuova possibile avventura per Darwin Nunez, attaccante seguito a lungo anche dal Napoli nelle precedenti sessioni di mercato. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu, il Trabzonspor avrebbe raggiunto un accordo con il centravanti uruguaiano. Adesso sono in corso le trattative con l'Al-Hilal per provare a trovare l'intesa definitiva sul trasferimento e portare Nunez nel campionato turco.
Darwin Nunez, dall'interesse del Napoli all'Al-Hilal: ora lo aspetta il Trabzonspor
Prima del trasferimento in Arabia Saudita, quando vestiva ancora la maglia del Liverpool, Nunez era stato più volte accostato al Napoli. Gli azzurri avevano seguito la sua situazione valutandolo come possibile rinforzo per l'attacco, senza però arrivare alla fumata bianca. Adesso per l'uruguaiano possono aprirsi le porte della Turchia: dopo l'accordo raggiunto con il giocatore, al Trabzonspor resta da trovare quello con l'Al-Hilal.
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