Clamoroso Al Hilal: offerta monstre per Osimhen! La posizione del Galatasaray

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L'Al Hilal avrebbe recapitato un'offerta da 130 milioni di euro per Osimhen. Il Napoli osserva da lontana, ha una percentuale.

Il Galatasaray si tiene stretto Victor Osimhen anche davanti a un'offerta faraonica. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, l'Al-Hilal avrebbe fatto recapitare tramite un intermediario una proposta verbale da 130 milioni di euro per l'attaccante nigeriano. Il club turco, però, non sarebbe intenzionato a cedere il suo centravanti e avrebbe escluso anche la possibilità di avviare una trattativa.

Il Napoli avrebbe incassato il 10% sulla plusvalenza

Una decisione che interessa indirettamente anche il Napoli. Nell'accordo per la cessione di Osimhen al Galatasaray, infatti, il club azzurro ha conservato una percentuale del 10% sulla plusvalenza della futura rivendita del giocatore. Un trasferimento da 130 milioni avrebbe quindi potuto garantire un importante incasso aggiuntivo agli azzurri. Per il momento, però, il Galatasaray ha chiuso la porta all'Al-Hilal e non sembra intenzionato a privarsi di Osimhen.