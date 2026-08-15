Badiashile atteso a Villa Stuart per le visite mediche: ecco quando le svolgerà

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Benoit Badiashile è atteso a Roma per le visite mediche a Villa Stuart. Il Napoli vuole averlo subito a disposizione vista l'emergenza difensiva.

Benoit Badiashile servirà al Napoli sin dalla prima giornata di campionato. Massimiliano Allegri dovrà infatti affrontare il Genoa senza Sam Beukema, alle prese con una patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille, e Luca Marianucci, fermato da una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Al momento i centrali disponibili sono soltanto Amir Rrahmani, Rafa Marin e Nosa Obaretin, la cui possibile partenza è stata inevitabilmente messa in stand-by.

Badiashile-Napoli, appuntamento a Villa Stuart

Proprio per l'emergenza nel reparto arretrato, il Napoli vuole accelerare gli ultimi passaggi per mettere Badiashile immediatamente a disposizione di Allegri. Il francese è atteso all'inizio della prossima settimana a Roma, dove sosterrà le visite mediche prima di cominciare ufficialmente la sua nuova avventura in azzurro. L'appuntamento a Villa Stuart è previsto tra lunedì e martedì, con l'obiettivo di aggregarlo subito alla squadra in vista della trasferta di Marassi. A riportarlo è La Repubblica.