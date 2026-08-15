Lucca non è incedibile per il Napoli: la Lazio resta alla finestra

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Il futuro di Lorenzo Lucca resta un rebus in casa Napoli. Il ds Giovanni Manna lavora a una sistemazione gradita al giocatore, con la Lazio interessata

Resta tutto da decifrare il futuro di Lorenzo Lucca. L'attaccante, tornato alla base dopo l'esperienza in prestito, è finito nella lista dei possibili partenti in casa Napoli, con il ds Giovanni Manna al lavoro per individuare una soluzione che possa soddisfare sia le esigenze del club sia le aspettative del giocatore. Sulle sue tracce, ormai da diverse settimane, c'è la Lazio di Gennaro Gattuso, alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto offensivo.

A fare chiarezza sulla posizione della società rispetto al centravanti è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che inquadra Lucca tra i profili sacrificabili di questo finale di calciomercato.

"L'altro possibile partente è Lorenzo Lucca. I due gol nell'amichevole con l'Aris Salonicco di mercoledì scorso sono stati una bella vetrina, ma il Napoli non lo considera incedibile. Dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe partire anche lui."

Un passaggio che chiarisce la linea della dirigenza: nonostante la doppietta in amichevole abbia acceso qualche riflettore in più sul centravanti, il club resta pronto a valutare eventuali proposte concrete, senza porre veti sulla sua permanenza.

Lazio-Napoli, i dettagli della trattativa

Sul fronte biancoceleste, la strategia resta quella dell'attesa. Come ricostruito nei giorni scorsi dallo stesso Corriere dello Sport, la Lazio monitora la situazione senza forzare la mano, in attesa di un'apertura definitiva da parte del Napoli.

"La Lazio su di lui aspetta soprattutto le decisioni del Napoli. Allegri lo sta valutando e il suo futuro potrebbe dipendere dalle successive mosse offensive degli azzurri: l'eventuale arrivo di un altro centravanti aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari."

Un ragionamento che lega strettamente il destino di Lucca alle altre operazioni in entrata del Napoli, a partire dalla pista che porta a Gabriel Jesus: qualora l'affare con l'Arsenal dovesse concretizzarsi, la posizione del centravanti italiano nelle gerarchie di Allegri si complicherebbe ulteriormente, favorendo con ogni probabilità lo sblocco della trattativa con i biancocelesti.

Le valutazioni di Allegri: Lucca aspetta il suo momento

Sul piano tecnico, la parola definitiva spetta comunque a Massimiliano Allegri, che sta valutando personalmente le condizioni e il rendimento del centravanti in questa fase di ritiro e amichevoli. La doppietta contro l'Aris Salonicco rappresenta un segnale positivo in questo senso, ma non sembra sufficiente, almeno per il momento, a modificare l'orientamento generale della società, pronta a considerare la cessione qualora si presentasse l'offerta giusta.