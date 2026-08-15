Retroscena Napoli: prima di Badiashile ha valutato un altro centrale francese

vedi letture

Il Napoli ha valutato diverse alternative per rinforzare la difesa, compreso Jean-Clair Todibo. La scelta è però ricaduta su Benoit Badiashile.

Il Napoli ha scelto Benoit Badiashile dopo aver valutato diversi profili per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Come riferito da La Repubblica, tra le alternative prese in considerazione c'era anche Jean-Clair Todibo del West Ham, ma alla fine il club azzurro ha deciso di puntare con convinzione sul centrale del Chelsea. Il francese è considerato il profilo ideale per caratteristiche fisiche e tecniche, oltre che per la possibilità di giocare sul centrosinistra della difesa.

Badiashile-Napoli, ora tocca al francese rilanciarsi

La scelta del Napoli rappresenta anche una grande occasione per Badiashile, chiamato a rilanciarsi dopo alcune stagioni condizionate soprattutto dai problemi fisici. Le qualità mostrate in passato non sono in discussione, ma adesso toccherà al classe 2001 dimostrare di poter essere ancora un difensore capace di fare la differenza ad alti livelli. Allegri è pronto a concedergli fiducia e spazio in una retroguardia che ha urgente bisogno di nuove certezze.