Calciomercato Napoli, Badiashile diventerà il secondo colpo: i dettagli dell'affare

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Il Napoli ha sistemato gli ultimi dettagli per Badiashile e punta ad averlo insieme a Favasuli già a Marassi. Operazione da 31 milioni complessivi.

Il Napoli vuole presentarsi al debutto contro il Genoa con due nuovi acquisti in panchina. Dopo aver definito l'arrivo di Costantino Favasuli, il club azzurro ha sistemato anche gli ultimi dettagli con il Chelsea per Benoit Badiashile. L'operazione è stata impostata per un valore potenziale di 31 milioni di euro: 3 milioni per il prestito oneroso, uno di bonus e 27 per il diritto di riscatto. Il piano è avere entrambi a disposizione di Massimiliano Allegri sabato a Marassi.

Badiashile-Napoli, Allegri pensa alla coppia con Rrahmani

La formula consentirà al Napoli di valutare anche la tenuta fisica di Badiashile, condizionato da diversi problemi muscolari nelle ultime due stagioni, prima di decidere sull'acquisto definitivo. Le qualità tecniche non sono invece in discussione: centrale mancino, potente e abile anche nell'impostazione, il francese è stato individuato da Allegri come possibile partner di Amir Rrahmani, soprattutto considerando la lunga assenza di Alessandro Buongiorno, atteso al rientro nel 2027.