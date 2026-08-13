Lukaku, che numeri: è il secondo calciatore della storia per costo trasferimenti
Che numeri per Romelu Lukaku. Non solo in campo, ma anche per il suo cartellino. Il bomber belga col passaggio al Febnerbahce si consolida alle spalle di Neymar come giocatore che ha spostato la maggior quantità di denaro da un trasferimento all'altro: superati i 376 milioni di euro divisi in 10 trasferimenti.
Nel dettaglio:
1. Dall'Anderlecht al Chelsea (2011) 15 milioni
2. Dal Chelsea all'Everton (2013) 3.5 milioni per il prestito
3. Dal Chelsea all'Everton (2014) 35.36 milioni
4. Dall'Everton al Manchester United (2017) 84.7 milioni
5. Dal Manchester United all'Inter (2019) 74 milioni
6. Dall'Inter al Chelsea (2021) 113 milioni
7. Dal Chelsea all'Inter (2022) 7.86 milioni per il prestito
8. Dal Chelsea alla Roma (2023) 5.80 milioni per il prestito
9. Dal Chelsea al Napoli (2024) 30 milioni
10. Dal Napoli al Fenerbahçe (2026) 7 milioni
Questa invece la Top 10 dei giocatori che hanno mosso più soldi di tutti. C'è anche un italiano, ossia Sandro Tonali:
1. Neymar 400 milioni
2. Romelu Lukaku 376 milioni
3. Cristiano Ronaldo 247 milioni
4. Alexander Isak 246 milioni
5. Ousmane Dembélé 233 milioni
6. Alvaro Morata 229 milioni
7. Joao Félix 228 milioni
8. Antoine Griezmann 206 milioni
9. Matthijs de Ligt 198 milioni
10. Sandro Tonali 194 milioni
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