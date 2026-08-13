Napoli defilato per Tiago Gabriel: il Lecce non abbassa il prezzo, può andare all'estero

vedi letture

Tiago Gabriel è uno dei nomi che il Napoli ha avuto in lista per il ruolo di difensore centrale. Ma il Lecce chiede 30 milioni di euro.

Ultime di mercato sul Lecce, in particolar modo sul fronte delle uscite: Gli occhi restano soprattutto su Tiago Gabriel, uno dei calciatori con maggiore appeal internazionale. Il difensore centrale classe 2004 è stato seguito anche dal Napoli (prima dell'affondo per Benoit Badiashile), ma il prezzo del Lecce ha scoraggiato gli azzurri, ora defilati.

Per Tiago Gabriel servono 30 milioni

In questo senso, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, Bournemouth, Crystal Palace e Benfica sono tra i club accostati al difensore, ma il Lecce non sembra intenzionato a prendere in considerazione proposte lontane dalla valutazione di circa 30 milioni. A conferma di ciò, anche le parole rilasciare dal ds Trinchera nelle ultime ore: "Tiago Gabriel ha dimostrato il suo potenziale e su di lui ci sono diverse squadre, anche e soprattutto di calcio internazionale ed europee. Ci sono state numerose manifestazioni d’interesse ma ancora nessuna trattativa, tuttavia non escludo che ci siano le condizioni perché queste possano essere intavolate a breve".

Per Fernandez clausola da 2 milioni, più defilato Otele

In entrata, invece, circola il nome di Marcos Fernandez, esterno offensivo classe 2003 dell’Espanyol. Il giocatore avrebbe una clausola da 2 milioni di euro ed è seguito anche da Real Oviedo, Legia Varsavia e Maiorca. Più defilata la pista Philip Otele: l’esterno, già seguito dai salentini, ha attirato anche Birmingham City e Derby County, mentre nelle ultime ore si è inserito l’Al-Fateh.