Calciomercato Napoli, Pisa in pole per Cheddira: novità sulla formula
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio account X ha riferito un aggiornamento sul futuro di Walid Cheddira. L’attaccante potrebbe lasciare il Napoli in questa fase finale del mercato estivo, con il Pisa che al momento sarebbe in vantaggio nella corsa per assicurarsi il giocatore.
Cheddira-Pisa, si lavora al trasferimento a titolo definitivo
Il Pisa starebbe lavorando per acquistare Cheddira a titolo definitivo dal Napoli, provando così ad anticipare la concorrenza per l’attaccante. Il club toscano avrebbe già messo sul tavolo per il calciatore un contratto fino al 2029, mentre resta da definire l’operazione con la società partenopea per arrivare alla fumata bianca.
🚨 Excl. - #Pisa currently leading the race to sign Walid #Cheddira from #Napoli on a permanent deal. Offered a contract until 2029. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2026
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