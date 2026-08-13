Ultim'ora Retroscena Napoli-Badiashile, Rai: decisiva volontà del giocatore, i dettagli

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Ciro Venerato svela i retroscena dell’accordo Napoli-Badiashile: cifre, formula e tempi dell’arrivo.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso del TG Sport Sera ha fornito nuovi dettagli sull’arrivo di Benoit Badiashile al Napoli. La notizia tanto attesa sarebbe arrivata intorno alle 20, ora di Londra: dopo una call mattutina dall’esito negativo, Napoli e Chelsea si sono risentiti trovando l’accordo definitivo. Decisivo anche l’intervento dell’entourage del difensore, che aveva promesso al direttore sportivo Giovanni Manna di accelerare la trattativa e nel tardo pomeriggio avrebbe posto il Chelsea davanti a una scelta netta: Napoli oppure permanenza ai Blues.

Badiashile-Napoli, le cifre dell’accordo e quando arriverà in Italia

Il Napoli avrebbe aggiunto un milione di euro di bonus, legato alla zona Champions League, ai 3 milioni fissi già messi sul tavolo per il prestito, mentre il diritto di riscatto sarebbe stato fissato a 27 milioni e non a 20. Soprattutto, nell’intesa non sarebbe presente l’obbligo condizionato inizialmente richiesto dal Chelsea, aspetto sul quale gli azzurri non volevano cedere. Badiashile si metterà presto in viaggio per sostenere le visite mediche e firmare il contratto: in assenza di problemi burocratici legati alla stesura dei documenti, Allegri dovrebbe averlo a disposizione già alla ripresa degli allenamenti.