Incontro per Anguissa, Schira svela: "Il Napoli valuta il rinnovo. Sul tavolo anche Gabriel Jesus"

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Napoli, vertice per Anguissa e primi contatti per Gabriel Jesus: gli aggiornamenti di Schira.

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo, non solo sul fronte delle entrate ma anche su quello dei rinnovi. Nella serata di Castel di Sangro è previsto un incontro tra la dirigenza azzurra e i rappresentanti di Frank Anguissa, mentre sul tavolo ci sarebbe stato anche un primo approfondimento relativo a Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal seguito dal club partenopeo.

Schira: "Allegri vuole trattenere Anguissa, si parlerà anche di Gabriel Jesus"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha scritto sul proprio account X: "Stasera era prevista una riunione tra il Napoli e l'agente (M.Nana) più l'intermediario (G.Branchini) per discutere del futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista ha ricevuto diverse offerte, ma Allegri vuole trattenerlo e considera Anguissa un giocatore chiave. Quindi possono discutere il prolungamento del contratto. Il Napoli esplorerà stasera le possibili condizioni dell’affare per Gabriel Jesus. Il contratto del bomber brasiliano con Arsenal scade nel 2027".