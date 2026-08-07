Aguerd è già sfumato? Dalla Spagna: la Real Sociedad accelera, ecco le cifre
Si allontana dal Napoli la pista che porta a Nayef Aguerd. Il difensore marocchino dell'Olympique Marsiglia è stato accostato nelle ultime ore al club azzurro come possibile soluzione per rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri, ma la Real Sociedad sembra intenzionata a bruciare la concorrenza. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mikel Recalde, il club spagnolo avrebbe infatti deciso di rompere gli indugi e modificare la propria proposta all'OM.
Real Sociedad, 4 milioni subito e altri 11 di riscatto per Aguerd
La nuova offerta della Real Sociedad sarebbe strutturata sulla base di un prestito oneroso da circa 4 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. L'investimento complessivo arriverebbe dunque a circa 15 milioni di euro, cifre importanti che il Napoli difficilmente dovrebbe decidere di pareggiare. L'accelerazione degli spagnoli, peraltro destinazione gradita allo stesso Aguerd, rende così sempre più complicata la pista per gli azzurri, che continuano a valutare altre soluzioni per il nuovo difensore centrale.
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