Rinnovo Anguissa e idea Gabriel Jesus: la presenza degli agenti alimenta la narrazione

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I retroscena da Castel di Sangro: presenti gli agenti di Anguissa e Gabriel Jesus.

Sugli spalti dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro si registrano presenze che potrebbero avere un significato anche in ottica mercato. In tribuna erano presenti Maxime Nana, agente di Frank Zambo Anguissa, e Giovanni Branchini, procuratore vicino a Massimiliano Allegri e rappresentante dell'entourage di Gabriel Jesus. Due visite che alimentano le voci sul rinnovo del centrocampista camerunese e sulle possibili mosse offensive del Napoli.

La presenza di Maxime Nana e Branchini va registrata

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport 24, ha dichiarato all'emittente satellitare: "Oggi il Patini è pieno nonostante la pioggia. Ogni tanto mi giro e vedo che sono ancora qui in tribuna, come due signori qualunque, ed è bello perché noi, facendo mercato, viviamo anche di appostamenti, di tentativi di scovare e sfruttare situazioni. Invece sono qui: c'è Maxime Nana, procuratore di Frank Zambo Anguissa. La sua è una storia particolare perché è, di fatto, un giocatore in scadenza, un giocatore importante. C'è quindi la possibilità di riaprire un dialogo che a un certo punto si era interrotto, ma poi c'è stata la scelta e la volontà reciproca di continuare insieme anche in questa stagione. La presenza di Maxime Nana va sicuramente registrata.

Ufficialmente è qui per vedere la partita di domani, ma magari può esserci dell'altro. C'è il presidente De Laurentiis, c'è Giovanni Manna, il direttore sportivo, c'è lui e c'è anche Branchini. Branchini è evidentemente una delle espressioni più alte del nostro calcio, manager di fama internazionale. E' una persona vicina a Massimiliano Allegri e, anche qui, ufficialmente è venuto per salutare Max e guardare l'amichevole. Ma parliamo dell'entourage di quel Gabriel Jesus che per il Napoli, in questo momento, cos'è? È un'idea, un'opzione, una suggestione, una possibilità qualora lì davanti si liberasse un po' di spazio.

Insomma, un giorno all'improvviso, verrebbe da dire, tutti insieme siamo qui: il campo, la partita e le cose da fare. Però la cronaca è anche la presenza qui del procuratore di Anguissa e può essere un segnale importante per un discorso sul rinnovo del giocatore, che è in scadenza. E poi la presenza di Branchini che, guarda caso, è espressione dell'entourage di quel Gabriel Jesus che ha acceso, più che la passione, la curiosità dei tifosi. Ma arriva? Magari parte un tormentone. Certo è che averli qua alimenta un po' la narrazione di un mercato che entra nel vivo".