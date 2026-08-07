Napoli-Gabriel Jesus, Rai conferma: primi colloqui con l'agente, serve doppia cessione

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Ciro Venerato aggiorna il mercato del Napoli: cessioni, Badiashile, Gabriel Jesus e Favasuli.

Il Napoli continua a lavorare soprattutto sul fronte delle uscite per sbloccare gli ultimi colpi di mercato. Nel corso del TG Sport su Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle principali trattative del club azzurro, confermando che le cessioni di Noa Lang e Romelu Lukaku rappresentano le priorità della dirigenza prima di chiudere nuovi innesti, a partire da Benoît Badiashile.

Venerato: "Su Gatti non c'è più interesse, dialogo avviato per Badiashile"

"Il Napoli lavora sulle cessioni di Lang (atteso un cenno ufficiale dell'Ajax successivo alla imminente cessione di Godts al PSG per 55 milioni più 5 di bonus) e Lukaku (il Monaco dialoga con l'entourage ma cifre elevate. Turchia per ora non intriga Romelu). Dialogo avviato da giorni col Chelsea per Badiashile ma va ceduto un over (Aguerd Marsiglia non risulta. Piace alla Real Sociedad. Su Gatti non c'è più interesse. Segnali che danno il francese in orbita azzurra). Confermato l'interesse per Vicario e Musso ma prima va ceduto Milinkovic-Savic.

Capitolo Gabriel Jesus. Colloquio con i suoi agenti (agenzia Branchini) ma per ora solo esplorativo. Piace ma senza la doppia cessione di Lukaku e anche Lucca il Napoli ha le mani legate. Sullo sfondo restano altri due giocatori bloccati dal Napoli: Zeballos (tensione con il suo agente. Vero l'interesse del Celta Vigo) e Favasuli. Quest'ultimo è un under. Può arrivare anche a breve se il club terrà fede al patto fatto con il suo agente Giuffredi in tempi non sospetti".