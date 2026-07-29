Badiashile-Napoli, Schira: "Bozza d'accordo col Chelsea!". Formula e cifre

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Napoli vicino a Badiashile: intesa col Chelsea sulla formula del trasferimento.

Il Napoli è sempre più vicino a Benoît Badiashile. Il difensore del Chelsea rappresenta uno dei principali obiettivi della dirigenza azzurra per rinforzare il reparto arretrato e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa avrebbe compiuto passi importanti grazie all'apertura del club inglese sulla formula del trasferimento.

Schira: "Prestito oneroso con diritto di riscatto, manca solo l'intesa definitiva"

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, l'operazione sarebbe ormai ben avviata. "Ci sono novità importanti anche per il Napoli, perché il Napoli ha in pugno Badiashile e Favasuli. Il Chelsea ha aperto al prestito oneroso come formula dai 2-3 milioni con diritto di riscatto fra i 18 e i 20 milioni di euro, vanno limati gli ultimi dettagli ma la bozza di accordo c'è. E soprattutto non c'è nessun obbligo o vincolo per il Napoli, perché la formula è il prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il difensore è pronto un contratto 1+4 con ingaggio sui 2,7 milioni che con i bonus arriverebbe a 3 milioni di euro". Il Napoli punta così a chiudere l'operazione nei prossimi giorni, assicurandosi un difensore di esperienza internazionale con una formula che consentirebbe al club di valutarne il rendimento prima di decidere se esercitare il diritto di riscatto.