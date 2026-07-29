Rao-Pisa, visite mediche superate! Formula e cifre dell'operazione col Napoli
Emanuele Rao è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Pisa. Il giovane talento di proprietà del Napoli ha sostenuto e superato le visite mediche, raggiungendo poi la città toscana per firmare il contratto che lo legherà al club allenato da Paolo Bianco. Un'operazione già definita che consentirà all'esterno di aggregarsi immediatamente al gruppo e iniziare gli allenamenti.
Prestito secco dal Napoli, domani il primo allenamento con Bianco
Secondo quanto riportato da Sestaporta, l'accordo tra Napoli e Pisa è stato raggiunto sulla base di un prestito secco, con il club toscano che verserà 1 milione di euro nelle casse della società azzurra. Dopo aver svolto la prima parte della preparazione estiva nel ritiro di Dimaro agli ordini di Massimiliano Allegri e aver usufruito dei giorni di riposo concessi alla squadra, Rao è ora pronto a mettersi a disposizione di Paolo Bianco. Concluse le visite mediche e firmato il contratto, il classe 2006 inizierà già da domani la sua nuova esperienza con la maglia del Pisa.
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