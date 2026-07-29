Napoli-Favasuli, Schira: "Terzino in pugno!". Accordo fino al 2031: cifre e dettagli

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Napoli vicino a Favasuli: accordo fino al 2031, al Catanzaro 8 milioni di euro.

Il Napoli accelera per rinforzare la fascia destra in vista della nuova stagione. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna per il ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo è quello di Costantino Favasuli, esterno classe 2004 del Catanzaro e della Nazionale italiana Under 21, sempre più vicino al trasferimento in azzurro.

Schira: "Accordo virtualmente chiuso, ora si attende la definizione"

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, l'operazione sarebbe ormai ai dettagli. "Il Napoli con Favasuli ha virtualmente chiuso l'accordo: 8 milioni al Catanzaro che doveva darne 4 alla Fiorentina che detiene il 50% su futura vendita, per Favasuli un contratto fino al 2031 con opzione fino al 2032. Un'operazione che verrà fatta nei prossimi giorni: quando o andrà via Mazzocchi o resterà Mazzocchi ma finirà fuori lista. Ma il Napoli ha in pugno Favasuli". L'affondo definitivo del Napoli potrebbe quindi arrivare nei prossimi giorni, con la chiusura dell'operazione legata anche alle decisioni del club sul futuro di Pasquale Mazzocchi e sulla composizione della rosa per la stagione 2026/27.