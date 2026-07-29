Gutierrez obiettivo del Bayer Leverkusen! La valutazione del Napoli

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Il Bayer Leverkusen pensa a Gutierrez: il Napoli valuta il terzino fino a 25 milioni.

Miguel Gutierrez continua ad attirare l'interesse del Bayer Leverkusen. Il club tedesco è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro dopo la partenza di Alex Grimaldo e avrebbe inserito il laterale del Napoli tra i principali candidati per rinforzare la corsia mancina. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore, quando la società tedesca sceglierà su quale profilo affondare il colpo.

Sfida con Medina, il Napoli fissa la valutazione

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayer Leverkusen sta valutando due profili: il difensore argentino Facundo Medina, appena riscattato a titolo definitivo dal Marsiglia per 18 milioni di euro dopo il prestito della scorsa stagione, e Miguel Gutierrez, considerato un esterno con spiccate qualità offensive e tecniche. Per lasciar partire lo spagnolo, il Napoli chiederebbe una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro. Il Bayer Leverkusen dovrebbe sciogliere le riserve entro 48 ore, scegliendo quale operazione portare avanti con il rispettivo club nella speranza di raggiungere un accordo per il nuovo rinforzo sulla fascia sinistra.