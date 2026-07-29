Coli Saco verso l'addio, il Riga presenta un'offerta: i dettagli

vedi letture

Coli Saco può lasciare il Napoli: il Riga FC offre un milione di euro.

Il futuro di Coli Saco potrebbe essere lontano dal Napoli. Il centrocampista maliano, classe 2002 e sotto contratto con il club azzurro fino al 30 giugno 2028, è finito nel mirino del Riga FC, che avrebbe deciso di puntare con decisione sul giocatore per rinforzare il proprio centrocampo in vista della nuova stagione.

Riga FC in pressing, trattativa in fase avanzata

Secondo quanto riportato in esclusiva da Africafoot, il club lettone, vicecampione nazionale, avrebbe presentato un'offerta da 1 milione di euro al Napoli per acquistare a titolo definitivo Coli Saco. La trattativa sarebbe in una fase avanzata, con il Riga FC che considera il centrocampista la priorità assoluta per il mercato estivo.La cessione definitiva potrebbe ora rappresentare un'opportunità per rilanciare la propria carriera all'estero, dopo che già la scorsa estate il Paris FC aveva mostrato interesse senza però arrivare alla chiusura dell'operazione.