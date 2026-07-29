Rao al Pisa! Il talento lascia il Napoli: c'è la firma!

Rao al Pisa! Il talento lascia il Napoli: c'è la firma!
Oggi alle 20:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Emanuele Rao firma con il Pisa: ufficiale il trasferimento dal Napoli.

Si definisce un'altra operazione in uscita del Napoli. Emanuele Rao ha infatti firmato con il Pisa, completando il trasferimento che porterà il giovane esterno a iniziare una nuova avventura in Toscana. Una scelta che consentirà al classe 2006 di proseguire il proprio percorso di crescita con maggiore continuità.

Firma arrivata, ora si attende l'annuncio ufficiale

A dare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, attraverso il proprio account X, annunciando che Emanuele Rao ha firmato con il Pisa. Dopo la firma sui documenti, si attende soltanto l'ufficialità da parte dei due club per definire il trasferimento in prestito del giovane talento.