Rao al Pisa! Il talento lascia il Napoli: c'è la firma!
Emanuele Rao firma con il Pisa: ufficiale il trasferimento dal Napoli.
Si definisce un'altra operazione in uscita del Napoli. Emanuele Rao ha infatti firmato con il Pisa, completando il trasferimento che porterà il giovane esterno a iniziare una nuova avventura in Toscana. Una scelta che consentirà al classe 2006 di proseguire il proprio percorso di crescita con maggiore continuità.
Firma arrivata, ora si attende l'annuncio ufficiale
A dare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, attraverso il proprio account X, annunciando che Emanuele Rao ha firmato con il Pisa. Dopo la firma sui documenti, si attende soltanto l'ufficialità da parte dei due club per definire il trasferimento in prestito del giovane talento.
Emanuele Rao ha firmato con il @PisaSC https://t.co/SnoyWOeuoH— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 29, 2026
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com