Manna-Napoli, si lavora al rinnovo: pronta la bozza, ecco la nuova scadenza

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Il Napoli vuole blindare Giovanni Manna e ha già preparato una bozza per il rinnovo fino al 2032. L'intesa con De Laurentiis è sostanzialmente raggiunta.

Il Napoli guarda al futuro anche per quanto riguarda la propria struttura dirigenziale e ha deciso di puntare ancora a lungo su Giovanni Manna. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, durante il ritiro il direttore sportivo ha avuto diversi confronti con Aurelio De Laurentiis per discutere del proprio futuro. I colloqui hanno portato a un'intesa di massima e sarebbe già pronta una bozza per prolungare il contratto fino al 2032.

Manna-Napoli, intesa con De Laurentiis: mancano solo le firme

L'accordo sarebbe dunque molto vicino alla formalizzazione. "C'è una bozza per il prolungamento del contratto, con la scadenza nel 2032, che ha bisogno semplicemente degli autografi", scrive il quotidiano. Restano da completare gli ultimi passaggi burocratici, ma la volontà delle parti è chiara. Il lungo rinnovo rappresenterebbe una forte attestazione di fiducia nei confronti di Manna, sempre più centrale nelle strategie di mercato e nella costruzione del Napoli del presente e del futuro.