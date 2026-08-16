Martinelli-Napoli, Romano frena: nessuna trattativa avviata coi club italiani

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Gabriel Martinelli non è neppure in panchina con l'Arsenal, ma Fabrizio Romano frena le indiscrezioni sul Napoli. Nessuna operazione avviata con i club.

Gabriel Martinelli è rimasto fuori anche dalla panchina dell'Arsenal, alimentando inevitabilmente le indiscrezioni sul suo futuro. Nelle ultime ore il brasiliano era stato accostato con insistenza anche al Napoli, ma Fabrizio Romano ha ridimensionato la pista italiana: al momento non ci sarebbe alcuna operazione avviata per portare l'esterno in Serie A. Intanto resta confermato il rifiuto del giocatore alla possibilità di trasferirsi al Galatasaray.

Martinelli-Napoli, Romano: nessun contatto degli azzurri

Secondo Romano, infatti, il Napoli non si sarebbe mai mosso concretamente per Martinelli, nonostante le numerose voci circolate negli ultimi giorni. Discorso differente per la Roma, che aveva chiesto informazioni alcune settimane fa senza però dare seguito al sondaggio. L'ostacolo principale è rappresentato dai costi molto elevati dell'operazione, che rendono complicato immaginare, almeno per il momento, un trasferimento del brasiliano in Serie A.