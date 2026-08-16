Ufficiale Gabriel Jesus-Martinelli, addio all'Arsenal? Entrambi in tribuna per il Community Shield

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Oggi alle 15:08 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli non saranno in campo nel Community Shield tra Arsenal e Manchester City.