Gabriel Jesus-Martinelli, addio all'Arsenal? Entrambi in tribuna per il Community Shield
Arrivano segnali interessanti dall'Inghilterra in chiave mercato del Napoli. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, i due attaccanti dell'Arsenal finiti nel mirino degli azzurri, saranno infatti in tribuna per il Community Shield contro il Manchester City. Un dettaglio che inevitabilmente alimenta le voci sul loro futuro, soprattutto in un momento in cui il Napoli sta valutando la fattibilità di entrambe le operazioni per completare il reparto offensivo. L'interesse azzurro per Jesus è stato riportato anche dalla stampa britannica negli ultimi giorni.
Gabriel Jesus e Martinelli, il Napoli osserva
Per Martinelli sono emersi recentemente contatti esplorativi, mentre Gabriel Jesus è da tempo uno dei nomi valutati da Giovanni Manna per il possibile grande colpo di fine mercato. L'assenza dei due brasiliani dalla gara che assegna il primo trofeo della stagione inglese può dunque rappresentare un ulteriore indizio di mercato, anche se da sola non certifica una loro imminente partenza. Il Napoli resta alla finestra, in attesa soprattutto di sbloccare le necessarie cessioni in attacco.
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