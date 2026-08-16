Napoli-Gabriel Jesus, dall'Inghilterra: ecco la posizione del brasiliano sull'interesse azzurro
Il Napoli continua a tenere aperta la pista Gabriel Jesus mentre Giovanni Manna è concentrato sulla chiusura dell'operazione Badiashile. L'attaccante dell'Arsenal rappresenterebbe un altro acquisto di grande prestigio dopo McTominay, Lukaku e De Bruyne, ma al momento gli azzurri non avrebbero ancora deciso di accelerare. A fare il punto è Sami Mokbel, giornalista della BBC Sport, intervenuto nel podcast "Latte Firm": "Credo che il Napoli abbia mostrato interesse per lui ma al momento non sta spingendo con insistenza".
Gabriel Jesus-Napoli, BBC: "Non ha fretta di lasciare l'Arsenal"
Mokbel ha sottolineato soprattutto la posizione del brasiliano: "È un giocatore che, a quanto ho capito, non ha fretta di andarsene dall'Arsenal". Nella scelta peserebbero anche aspetti personali e familiari, considerando che Jesus ha ormai messo radici a Londra. Un eventuale trasferimento comporterebbe quindi valutazioni che vanno oltre il semplice progetto sportivo. La pista Napoli resta aperta, ma per il momento non è ancora entrata nella fase decisiva.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro