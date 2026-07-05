Allegri ha accettato la linea di ADL, ma chiede tre acquisti a prescindere: i ruoli

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Massimiliano Allegri condivide la strategia del Napoli, ma attende almeno tre acquisti per completare la rosa a sua disposizione.

Il Napoli riparte da una linea condivisa tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore ha accettato la strategia del club, che prevede di dare priorità alle cessioni e alla valorizzazione dei calciatori già presenti in rosa prima di intervenire in maniera significativa sul mercato. Un approccio che Allegri avrebbe sposato, ritenendo l'organico attuale già competitivo.

Portiere, terzino e centrocampista le priorità

Secondo La Repubblica, il tecnico livornese non farà particolari pressioni sulla società, ma considera necessari almeno tre innesti: un portiere, un terzino destro e un centrocampista. Tutte le altre operazioni saranno invece strettamente legate alle uscite, seguendo la logica del "uno entra, uno esce". Restano inoltre da chiarire le situazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, il cui futuro sarà valutato al termine del Mondiale. Più a lungo resteranno impegnati con il Belgio, sottolinea il quotidiano, più slitteranno le decisioni definitive sul loro destino in maglia azzurra.