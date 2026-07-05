Dove andrà Insigne? Contatti con tre club esteri. Il Pescara spera ancora

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Lorenzo Insigne non ha ancora deciso il suo futuro: il Pescara fissa una scadenza, mentre restano vive anche piste estere.

Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato sul sito della Rai, l'ex capitano del Napoli sta valutando diverse proposte, ma finora non ha accettato alcuna destinazione. Il suo obiettivo resta quello di trovare una nuova sistemazione in Serie A, anche se al momento non sarebbero arrivate offerte concrete dalla massima serie.

Il Pescara aspetta fino al 14 luglio per Insigne

Sempre secondo Venerato, oltre all'interesse della Sampdoria, l'agente Andrea D'Amico ha avuto contatti con il Baku FK, con l'Apoel Limassol e con un club dell'Arabia Saudita. Intanto è definitivamente sfumata l'ipotesi Monza dopo l'arrivo di Ivan Juric in panchina. Il Pescara, dal canto suo, ha fissato una deadline: se Insigne non firmerà il nuovo contratto entro il 14 luglio, il club abruzzese virerà su un altro esterno per la fascia sinistra.