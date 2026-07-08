Bologna-Folorunsho, il nodo con il Napoli è la formula: i dettagli
Il futuro di Michael Folorunsho potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, il Bologna ha avviato i contatti con il Napoli per il centrocampista, rientrato in azzurro dopo l'ultima esperienza in prestito. Il club emiliano considera il classe 1998 un profilo ideale per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.
Distanza sulla formula tra Napoli e Bologna per Folorunsho
Sempre secondo Schira, la trattativa è già entrata nel vivo, ma resta da trovare l'intesa sulla formula del trasferimento. Il Bologna avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli spinge per inserire un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Le parti continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni per cercare un accordo che possa soddisfare entrambe le società.
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