Il Palermo guarda in casa Napoli: in lista due esterni offensivi azzurri
Il Palermo guarda in casa Napoli per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, il club rosanero ha intensificato i contatti per Emanuele Rao, esterno classe 2006 reduce dall'esperienza al Bari, chiusa con 6 gol e 3 assist. I rapporti tra le due società sono ottimi e il giovane azzurro è destinato a partire in questa sessione di mercato, anche nell'ottica dello sfoltimento della rosa voluto da Aurelio De Laurentiis.
Ngonge può entrare nei discorsi tra Napoli e Palermo
L'asse tra Palermo e Napoli potrebbe non fermarsi a Rao. Nei colloqui tra i due club potrebbe infatti finire anche Cyril Ngonge, reduce da una stagione difficile tra i prestiti a Torino ed Espanyol. Al momento non esiste una vera e propria trattativa per l'attaccante belga, ma il suo nome potrebbe essere inserito nei discorsi qualora si creassero le condizioni giuste. Intanto il Palermo continua a seguire anche altri profili, tra cui Mattia Compagnon, Pontus Almqvist e Rui Modesto.
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