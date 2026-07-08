Il Palermo guarda in casa Napoli: in lista due esterni offensivi azzurri

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Il Palermo vorrebbe provarci per Emanuele Rao e i dialoghi con il Napoli potrebbero coinvolgere anche l'altro esterno azzurro Cyril Ngonge.

Il Palermo guarda in casa Napoli per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, il club rosanero ha intensificato i contatti per Emanuele Rao, esterno classe 2006 reduce dall'esperienza al Bari, chiusa con 6 gol e 3 assist. I rapporti tra le due società sono ottimi e il giovane azzurro è destinato a partire in questa sessione di mercato, anche nell'ottica dello sfoltimento della rosa voluto da Aurelio De Laurentiis.

Ngonge può entrare nei discorsi tra Napoli e Palermo

L'asse tra Palermo e Napoli potrebbe non fermarsi a Rao. Nei colloqui tra i due club potrebbe infatti finire anche Cyril Ngonge, reduce da una stagione difficile tra i prestiti a Torino ed Espanyol. Al momento non esiste una vera e propria trattativa per l'attaccante belga, ma il suo nome potrebbe essere inserito nei discorsi qualora si creassero le condizioni giuste. Intanto il Palermo continua a seguire anche altri profili, tra cui Mattia Compagnon, Pontus Almqvist e Rui Modesto.