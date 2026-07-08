Calciomercato Napoli, dalla Turchia: il Besiktas tenta l'accelerata per Lukaku
Romelu Lukaku continua ad attirare l'interesse di diversi club esteri. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco Fanatik, il Besiktas avrebbe individuato nell'attaccante del Napoli il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo dopo il mancato accordo per Dusan Vlahovic. Il club di Istanbul avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del centravanti, chiedendo anche informazioni sulle sue condizioni fisiche.
Sondaggio del Besiktas con il Napoli, resta vivo anche il Fenerbahce
Sempre secondo Fanatik, il Besiktas avrebbe effettuato anche un primo sondaggio con il Napoli per capire la disponibilità del club azzurro a trattare la cessione del belga. Sullo sfondo resta inoltre il Fenerbahce, che continua a monitorare la situazione ed è pronto a inserirsi qualora la trattativa dovesse entrare nel vivo. Il Napoli, dal canto suo, riflette sul futuro di Lukaku, anche alla luce del suo pesante ingaggio, tra i più elevati dell'attuale rosa.
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