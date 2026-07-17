Buongiorno salta i ritiri: Rafa Marin resta, Allegri cambia i piani

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Buongiorno salta i ritiri del Napoli: Rafa Marin resta centrale nei piani di Allegri.

Brutte notizie per il Napoli e per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessandro Buongiorno sarà costretto a saltare sia il ritiro di Dimaro Folgarida che quello di Castel di Sangro, un'assenza pesante che priverà il tecnico azzurro di uno dei punti di riferimento della difesa durante tutta la preparazione estiva. Il club resta ora in attesa di conoscere con precisione i tempi di recupero del centrale, mentre lo staff tecnico dovrà rivedere la gestione del reparto arretrato.

Rafa Marin diventa centrale nel progetto di Allegri

L'assenza di Buongiorno ha già avuto un impatto sulle strategie del Napoli. Sempre secondo l'emittente satellitare, la società ha infatti congelato qualsiasi discorso relativo alla possibile partenza di Rafa Marin, che diventa una pedina fondamentale per Allegri in vista dell'inizio della stagione. Lo spagnolo avrà così l'opportunità di ritagliarsi un ruolo importante nelle gerarchie difensive, mentre il club continuerà a monitorare il mercato in attesa di valutare l'evoluzione delle condizioni di Buongiorno.