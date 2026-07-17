Cajuste, futuro in bilico e la speranza del Napoli di piazzarlo in Serie A

vedi letture

A Dimaro sarà invece presente Jesper Lindstrom, chiamato a giocarsi le ultime chance in maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il ritiro di Dimaro sarà un banco di prova importante anche per diversi calciatori rientrati dai prestiti, mentre altri potrebbero non prendere parte alla preparazione in Trentino. Tra i nomi destinati a lasciare il Napoli c'è Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, reduce dall'esperienza con l'Ipswich Town, è in uscita e il suo futuro potrebbe essere al Genoa. Come evidenzia il quotidiano, "dopo l'esperienza all'Ipswich Town vanno avanti i colloqui con il Genoa".

Calciomercato Napoli, anche Lindstrom è da piazzare

A Dimaro sarà invece presente Jesper Lindstrom, chiamato a giocarsi le ultime chance in maglia azzurra. Arrivato nell'estate del 2023 dall'Eintracht Francoforte tra grandi aspettative, il danese non è mai riuscito a imporsi. Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea infatti che "a Dimaro ci sarà anche il trequartista Lindstrom, acquistato nell'estate del 2023 con grandi aspettative dopo il suo percorso all'Eintracht Francoforte, ma il rendimento è stato deludente e il calo costante".