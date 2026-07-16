Napoli-Zeballos, il CSKA smentisce la proposta da 5mln d'ingaggio: i dettagli

vedi letture

Romano racconta dell'imminente offerta del Napoli al Boca Juniors, ma il CSKA smentisce la ricostruzione sul presunto inserimento su Zeballos.

Continua a far discutere la trattativa tra il Napoli e Exequiel Zeballos. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il club azzurro sarebbe pronto a presentare un'offerta ufficiale da 10 milioni di dollari al Boca Juniors, dopo aver già raggiunto l'accordo con il giocatore sui termini contrattuali. Romano ha inoltre aggiunto che l'esterno argentino avrebbe rifiutato una proposta da 5 milioni di euro netti a stagione del CSKA Mosca per dare priorità al trasferimento in azzurro.

La dura replica del CSKA

Alla ricostruzione di Romano ha risposto direttamente il CSKA Mosca, sempre attraverso X, smentendo categoricamente l'indiscrezione. Il club russo ha precisato di non aver mai presentato un'offerta da 5 milioni netti al giocatore, spiegando che i contatti con il Boca Juniors si erano interrotti già a febbraio senza alcun accordo e senza alcuna proposta personale. Nella nota, il CSKA ha inoltre sottolineato di non essere alla ricerca di esterni offensivi in questa sessione di mercato.