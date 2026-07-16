Zeballos-Napoli, dall'Argentina: "Fatta l'offerta al Boca: ecco le cifre..."

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Calciomercato Napoli, il giornalista argentino Martin Ribas annuncia che gli azzurri hanno presentato un'offerta al Boca Juniors per Exequiel Zeballos

Il giornalista argentino Martin Ribas è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Il Napoli ha offerto 8 milioni per Zeballos. Il contratto con il Boca finisce a fine anno, potrebbe arrivare al Napoli da parametro zero, ma l'idea è preservare i rapporti tra i due club.

Come sta vivendo l'Argentina questa finale contro la Spagna? Il mondo argentino sta vivendo questo Mondiale in maniera incredibile. Tutto questo ora è un regalo, l'amor proprio che ha il Paese per questa squadra... La squadra non ha avuto tanti avversari forti nel percorso, ma ha risolto tante situazioni difficili. Come con Capo Verde che aveva impattato anche con la Spagna. L'Argentina ha risposto bene anche con l'Egitto, quando sembrava fuori e sono bastati undici minuti per passare il turno. Anche con la Svizzera, con l'espulsione di Embolo che è servita per favorire l'Argentina ai tempi supplementari. C'è l'angelo di Maradona per dare una "manita y mas". Dal 70, quando l'Argentina non si qualificò, poi la Seleccion ha sempre partecipato alla fase finale del Mondiale, vincendo tre volte e arrivando in finale anche nel 1990 e nel 2014. Con questa aura che ha Messi, si può riconoscere quanto bene ha fatto la seleccion.

Cosa possono offrire Pereyra e Barido nel ritiro del Napoli? Ho parlato con la gente attorno a Pereyra, il Napoli ha permesso al calciatore di avere questa opportunità con la prima squadra. Con l'arrivo di Zeballos può succedere la stessa cosa. Milton Pereyra può avere offerte dalla Roma. Vediamo se terminerà quest'anno giocando a Napoli".