Corsa Napoli-Roma sugli esterni, Sky: anche i giallorossi su Dodò e Molina

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Roma su Dodò e Nahuel Molina: i due esterni sono anche nella lista del Napoli. Valutazioni intorno ai 15 milioni di euro

Non solo il Napoli, anche la Roma è a caccia di un rinforzo sull’esterno destro ed è entrata nella corsa per Dodò e per Nahuel Molina: entrambi i nomi sono anche nei radar degli azzurri. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, secondo il quale i giallorossi sono dovuti correre ai ripari dopo essersi visti soffiare Zeki Celik dalla Juventus.

La situazione di Molina e Dodò

Nahuel Molina dell’Atletico Madrid è un profilo che Gian Piero Gasperini gradisce molto: al momento però - aggiunge Sky - l’esterno argentino non vuole ascoltare offerte di mercato essendo concentrato sulla finale dei Mondiali contro la Spagna. Per quanto riguarda Dodò, il brasiliano resta in uscita dalla Fiorentina e il Napoli continua a monitorare la sua situazione. La valutazione dei due laterali è stimata intorno ai 15 milioni di euro.