Calciomercato Napoli, Cheddira verso un club di Serie B: si tratta

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Calciomercato Napoli, Giovanni Manna lavora alle cessioni: il Padova tratta con gli azzurri per l'attaccante Walid Cheddira

Giovanni Manna continua a lavorare su diverse operazioni in uscita che serviranno a sbloccare il calciomercato del Napoli in entrata. La lista dei partenti è lunga: da chi era già in rosa ma non ha convinto, a una parte consistente di giocatori fuori dal progetto da tempo e che sono ora rientrati dai rispettivi prestiti. Di quest’ultima fetta fa parte anche Walid Cheddira.

Calciomercato Napoli: il Padova ci prova per Cheddira

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il Padova sta tentando un colpo ad effetto per la Serie B: l’ingaggio di Walid Cheddira. L’attaccante marocchino sarebbe un acquisto ambizioso per il campionato cadetto: la proprietà biancoscudata è già in trattativa con il Napoli per provare a chiudere l'operazione.