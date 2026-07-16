Favasuli, Napoli in pole ma c'è concorrenza: piace a 4 club di Serie A

vedi letture

Napoli in vantaggio per Costantino Favasuli, ma la concorrenza aumenta: Fiorentina, Roma, Torino e Cagliari seguono l'esterno del Catanzaro

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato in ottica presente e futuro. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Costantino Favasuli, laterale classe 2004 reduce da una stagione positiva in Serie B con il Catanzaro. Il club azzurro è attualmente in vantaggio nella corsa al giovane esterno e valuta il suo inserimento come rinforzo per le corsia destra, dove il nuovo allenatore Massimiliano Allegri necessita di un'alternativa credibile al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Favasuli-Napoli: occhio alla concorrenza

La trattativa con il Catanzaro, però, è ancora aperta e la concorrenza non manca. Sul giocatore si sono infatti mossi anche Fiorentina, che mantiene il 50% sulla futura rivendita, oltre a Cagliari, Torino e Roma. Il Catanzaro, proprietario del cartellino, valuta Favasuli circa 10 milioni di euro. Il Napoli resta in pole position, ma dovrà accelerare per chiudere l'operazione ed evitare possibili inserimenti delle altre pretendenti.