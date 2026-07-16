Calciomercato Napoli, il punto di Sky: "Lucca sarà ceduto, Folorunsho può restare"

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Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli: “Ci sono tanti calciatori in bilico e in uscita dal Napoli. Cajuste sembrava ad un passo del Genoa, poi le condizioni proposte non sono piaciute. Zerbin piace al Frosinone, Lindstrom allo Schalke 04. Lucca è costato tanto e non ha reso, facendo male anche in Premier League con il Nottingham Forest. Penso che alla fine andrà via, anche se c’è da capire se cederlo, darlo in prestito o altro. Con lui gli altri, tipo Ngonge e penso Mazzocchi. Marianucci è un bel giocatore e il Napoli potrebbe decidere di non darlo via a titolo definitivo, ma soltanto in prestito, per non perdere il controllo del cartellino di un ragazzo giovane e bravo che può ancora crescere”, le sue parole a Radio Marte.

Sorpresa Folorunsho: può restare al Napoli

“Folorunsho piace al Bologna, ma ha almeno un pizzico di possibilità di essere visionato da Allegri e magari di restare, a differenza di altri che potrebbero andare via come Lucca, la cui partenza, come detto, è più certa. In tanti sanno che il Napoli deve vendere e provano a strappare le condizioni migliori, ma il giudizio del nuovo mister durante il ritiro potrebbe cambiare il destino di Folorunsho e di qualche altro calciatore”.

Lukaku, De bruyne e Anguissa in bilico

"In bilico per motivi diversi c’è Lukaku, conoscendo la considerazione di Allegri, e lo stesso vale per De Bruyne. Il belga potrebbe restare ma prima il tecnico dovrà parlargli. Qualcuno lo possiamo già inserire nella lista dei partenti. Anguissa è in bilico, ma la verità è che si trova in questa situazione per la sua volontà e non quella del Napoli, che magari lo terrebbe pure. Zeballos aspetterà ancora il Napoli, che ha raggiunto l’accordo con i suoi agenti, di recente in città e prepara l’offerta definitiva al Boca Juniors. Io penso che il Napoli voglia tirare anche sul prezzo, spendendo meno degli 8-9 milioni previsti. Arriverà quando uscirà un altro esterno”.