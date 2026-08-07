Cajuste-Torino, il nodo è la formula: ecco la proposta dei granata al Napoli

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Cajuste è in uscita dal Napoli ed è un obiettivo concreto del Torino. Il club granata punta al prestito con diritto di riscatto.

Si muove il mercato in uscita del Napoli e uno dei nomi più caldi è quello di Jens Cajuste. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il Torino ha avviato i dialoghi con il club azzurro per provare a portare in granata il centrocampista svedese, rientrato dopo l'esperienza all'Ipswich Town. Il classe 1999 non rientra nei piani del Napoli ed è considerato dal ds Gianluca Petrachi un profilo importante per rinforzare il centrocampo a disposizione di Ignazio Abate.

Il Napoli chiede 6-7 milioni, il Torino propone il prestito

Il Napoli valuta il cartellino di Cajuste tra i 6 e i 7 milioni di euro. Il Torino ha manifestato un interesse concreto, ma per il momento non vorrebbe procedere con un acquisto immediato a titolo definitivo: l'idea dei granata sarebbe quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Cajuste, dal canto suo, è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli maggiore continuità, anche con l'obiettivo di riconquistare un posto nella Nazionale svedese.