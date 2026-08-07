Calciomercato Napoli, Esposito è in lista: cosa serve per far partire l'eventuale assalto

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Napoli su Sebastiano Esposito, che può diventare un obiettivo con due cessioni: quelle di Lukaku e Lucca, entrambi in uscita.

Il Napoli continua a seguire con attenzione Sebastiano Esposito, il cui futuro al Cagliari appare sempre più in bilico. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante classe 2002 piace al club azzurro, che potrebbe trasformare il gradimento in qualcosa di più concreto qualora si liberassero due posti nel reparto offensivo. Su Esposito si è mosso nel frattempo anche il Como, alla ricerca di un ulteriore rinforzo per il proprio attacco.

Tutto dipende da Lukaku e Lucca: Big Rom aspetta l'Europa

Il Napoli potrebbe entrare concretamente in scena per Esposito soltanto in caso di cessione sia di Romelu Lukaku sia di Lorenzo Lucca. La situazione di Big Rom resta ancora da definire: il belga non sarebbe convinto della possibilità di trasferirsi all'Atlanta United in MLS, dopo aver già declinato le ipotesi Fenerbahçe e Trabzonspor, e preferirebbe aspettare una soluzione in Europa. Soltanto una volta definite le uscite, dunque, il Napoli potrà decidere se affondare il colpo per Esposito.