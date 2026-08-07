Napoli-Gabriel Jesus, Modugno: "Ipotesi concreta, ma per ora solo eventuale"

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Il Napoli pensa concretamente a Gabriel Jesus, ma l'eventuale operazione resta subordinata al mercato in uscita. Nel corso di Sky Sport 24, Francesco Modugno ha confermato l'esistenza di valutazioni e primi contatti per l'attaccante brasiliano che pare essere in uscita dall'Arsenal.

Modugno du Gabriel Jesus

"C'è questa ipotesi Gabriel Jesus, è figlia di valutazioni e qualche primo contatto, una soluzione eventuale qualora in attacco il Napoli sistemasse i calciatori che possono andare via". Il primo nodo riguarda Romelu Lukaku, per il quale bisognerà trovare una destinazione compatibile sia con le richieste del club sia con le ambizioni del giocatore.