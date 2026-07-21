Calciomercato Napoli, 4mln al club per un addio: ADL dice no

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Ultime calciomercato Napoli, tra Hasa e Milinkovic-Savic tanto lavoro in uscita per il ds Manna

Il Napoli continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni, con diverse operazioni destinate a sbloccare il mercato in entrata. Walid Cheddira è ormai a un passo dal trasferimento al Verona e attende soltanto il via libera definitivo per completare il passaggio in gialloblù. Anche Alessio Zerbin è nel mirino del club scaligero, ma sull'esterno offensivo si registra il forte inserimento del Frosinone. La neopromossa sta infatti valutando la possibilità di presentare un'operazione che coinvolga anche Hasa, con l'obiettivo di convincere il Napoli a lasciar partire entrambi i calciatori. La prima proposta, pari a 4 milioni di euro, non è però stata ritenuta sufficiente dalla società azzurra. Lo rivela il Cds oggi in edicola.

Giovani in uscita, si muovono anche Arezzo e Modena

Il mercato in uscita riguarda anche alcuni giovani del settore giovanile e della rosa allargata. L'Arezzo sta accelerando per assicurarsi Iaccarino a titolo definitivo, con il Napoli intenzionato a mantenere una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista, così da conservare un eventuale beneficio economico in caso di crescita del giocatore. Resta invece aperta la corsa ad Ambrosino, attaccante seguito con interesse da più società di Serie B. In pole position ci sono Modena e Cesena, protagoniste di un vero e proprio duello per assicurarsi il classe 2003. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire il futuro dei giovani azzurri e consentire al Napoli di proseguire il proprio piano di razionalizzazione della rosa in vista dell'inizio della nuova stagione.