Gatti al Napoli dopo l'infortunio di Buongiorno: l'idea di Manna e Allegri

vedi letture

Ultime calciomercato Napoli, idea Gatti della Juventus dopo l'infortunio di Buongiorno. Allegri e Manna lo conoscono bene

Dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, il Napoli ha iniziato a riflettere sulle possibili soluzioni per rafforzare il reparto difensivo in vista dei prossimi impegni. L’assenza del centrale rappresenta un problema importante per la squadra azzurra, che valuta dunque nuovi profili sul mercato. Tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza partenopea c’è quello di Federico Gatti, difensore della Juventus apprezzato per le sue caratteristiche fisiche e per la capacità di garantire solidità al centro della retroguardia. Il club azzurro considera il giocatore bianconero una possibile opportunità per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Buongiorno e per aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore.

Napoli, idea Gatti per la difesa: il legame con Allegri

Federico Gatti è un profilo che piace particolarmente anche a Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina della Juventus e ne conosce bene qualità e margini di crescita. Il possibile interesse del Napoli potrebbe quindi intrecciarsi con la stima dell’allenatore nei confronti del difensore, ritenuto un elemento affidabile e pronto a sostenere responsabilità maggiori. La trattativa resta comunque da valutare nei dettagli, considerando le dinamiche del mercato e la volontà della Juventus di gestire il futuro del giocatore. Lo scrive Tuttosport.