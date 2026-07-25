Ultim'ora Calciomercato Napoli, ceduto il 2008 Hasani: va in prestito in Serie C

vedi letture

Calciomercato Napoli, il classe 2008 Adam Hasani si trasferisce in prestito al Grosseto in Serie C: prima avventura tra i professionisti

Il Napoli cede Adam Hasani al Grosseto. A riportare la notizia è TuttoC.com, secondo cui il talentuoso classe 2008 si trasferisce a titolo temporaneo dagli azzurri al club di Serie C, per vivere la sua prima esperienza tra i professionisti. Si tratta di un'ala destra, di piede mancino, alto 184 centimetri, che può giocare anche a sinistra e da prima punta. Il giocatore è di nazionalità kosovara ma ha anche il passaporto italiano.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora e la sezione di Radio Tutto Napoli).