Juventus, Spalletti sogna Anguissa: il Napoli rischia di perderlo a zero, ma ADL frena

Juventus, Spalletti sogna Anguissa del Napoli: rinnovo lontano e rischio addio a zero. Hojbjerg tra le alternative.

Luciano Spalletti continua a guardare in casa Napoli per rinforzare il centrocampo della Juventus. Dopo il mancato arrivo di Franck Kessie e l'acquisto estivo di Pape Matar Sarr dal Tottenham, il tecnico bianconero vorrebbe un giocatore già pronto, capace di garantire qualità e fisicità in mezzo al campo. Il senegalese, infatti, non avrebbe ancora convinto pienamente l'allenatore, mentre le lunghe assenze di Locatelli e Thuram hanno evidenziato la mancanza di alternative con caratteristiche simili. Tra i profili valutati dalla dirigenza juventina spicca soprattutto quello di Frank Anguissa, centrocampista azzurro già allenato da Spalletti.

Juventus, Anguissa è il sogno di Spalletti: Hojbjerg l'alternativa, il nodo del rinnovo col Napoli

Come riporta Tuttomercatoweb, il nome più gradito a Spalletti sarebbe proprio quello di Anguissa, il cui rinnovo con il Napoli appare ancora lontano. Il centrocampista camerunense potrebbe lasciare gli azzurri a parametro zero il prossimo giugno, una situazione che alimenta l'interesse della Juventus. Aurelio De Laurentiis, tuttavia, difficilmente accetterebbe di rinforzare una diretta concorrente per l'Europa. L'alternativa più accessibile sarebbe Pierre-Emile Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia, valutato intorno ai 10 milioni di euro, mentre tra i giocatori monitorati figurano anche Bakola del Sassuolo, valutato 25 milioni, e Wiafe del Genoa. La priorità resta comunque individuare un centrocampista esperto e immediatamente utilizzabile.