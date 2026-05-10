Rumors Leao-Napoli, Romano smentisce: "Non c'è nulla!"
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato di un'eventuale interesse del Napoli per Rafa Leao del Milan: "Oggi è circolata un'indiscrezione nelle ultime 24 ore sul Napoli, che il Napoli possa interessarsi a Leao. Ragazzi, che il Napoli cerchi un esterno offensivo, è una possibilità. Ma oggi fare nomi di obiettivi, nel momento in cui il Napoli deve capire: direttore sportivo resta Manna o meno, allenatore resta Antonio Conte o meno. È chiaramente un momento in cui il Napoli deve fare i conti con la propria organizzazione interna prima di andare ad attaccare il mercato.
Oggi tra Leao e il Napoli non c'è nulla. Che Rafa Leao possa lasciare il Milan in estate è uno scenario che non mi sento di escludere in questo momento, perché sarà un'estate di cambiamenti al Milan, sia a livello eventualmente dirigenziale sia a livello di giocatori: ci saranno dei cambiamenti. Ma oggi il discorso Leao-Napoli non mi risulta, per cui lasciamo questo discorso da parte per il momento".
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