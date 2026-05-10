Rumors Leao-Napoli, Romano smentisce: "Non c'è nulla!"

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"È chiaramente un momento in cui il Napoli deve fare i conti con la propria organizzazione interna prima di andare ad attaccare il mercato".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato di un'eventuale interesse del Napoli per Rafa Leao del Milan: "Oggi è circolata un'indiscrezione nelle ultime 24 ore sul Napoli, che il Napoli possa interessarsi a Leao. Ragazzi, che il Napoli cerchi un esterno offensivo, è una possibilità. Ma oggi fare nomi di obiettivi, nel momento in cui il Napoli deve capire: direttore sportivo resta Manna o meno, allenatore resta Antonio Conte o meno. È chiaramente un momento in cui il Napoli deve fare i conti con la propria organizzazione interna prima di andare ad attaccare il mercato.

Oggi tra Leao e il Napoli non c'è nulla. Che Rafa Leao possa lasciare il Milan in estate è uno scenario che non mi sento di escludere in questo momento, perché sarà un'estate di cambiamenti al Milan, sia a livello eventualmente dirigenziale sia a livello di giocatori: ci saranno dei cambiamenti. Ma oggi il discorso Leao-Napoli non mi risulta, per cui lasciamo questo discorso da parte per il momento".